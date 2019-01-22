У Мін’юсті розповіли, чому загальмувався «переїзд» Лук’янівського СІЗО

Більшість проектів Мін’юсту щодо переведення заарештованих зі старих слідкчих ізоляторів у нові будівлі наразі «у підвішеному стані», розповів заступник міністра юстиції Денис Чернишов у програмі «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і Радіо НВ).

Йдеться про державно-приватне партнерство, яке міністерство намагається впровадити вже кілька років: інвестор може отримати земельну ділянку і стару будівлю у межах міста у своє користування, якщо побудує в іншому місці нову будівлю для СІЗО за міжнародними стандартами.

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«Охочих-то і не знайшлося. Якщо говорити про Київ – ділянка під Лук’янівським СІЗО, приблизно 3,6 га, і є декілька ділянок, на які ми могли б перенести цю будівлю. Але інвестор розраховує на прибуток. В нас було до 10 переговорів з різними інвесторами, які цікавилися, але не подали свої пропозиції. По їхніх розрахунках вони не виходили на прибутковість від реалізації цих проектів», – пояснив Чернишов.

Окрім того, за його словами, такі переговори тривають в Одесі, а у Львові є вже поданий проект, який зараз проходить експертизу міністерствах економіки та фінансів.

Наразі українські слідчі ізолятори наповнені на 95%, і більшість із них не відповідають нормам ЄС, але наприкінці року Мінфін виділив кошти на ремонт двох СІЗО – у Києві та Херсоні, зауважив Денис Чернишов.

Більше про те, що вібувається з українськими в’язницями, можна дізнатися з програми «Свобода в деталях» у неділю, 27 січня, о 21:04 на частотах Радіо НВ і на сайті Радіо Свобода в розділі радіо-онлайн.