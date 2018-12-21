Один із корпусів Лук’янівського СІЗО перебудували за стандартами ЄС

У Києві презентували відреставрований корпус №5 Лук’янівського СІЗО. Як повідомив начальник адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Олександр Крикушенко, близько сотні арештантів планують перевести туди вже до нового року.

Реконструкція обійшлася у понад 3 мільйони гривень, адміністрація державної кримінально-виконавчої служби взяла ці кошти зі своїх фондів. Роботи тривали з лютого по грудень 2018 року, переважну більшість із них виконували засуджені, які мали будівельний досвід.

За даними заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, на черзі – реконструкція найстарішого корпусу на території Лук’янівського СІЗО – так званої «Катьки». Він розрахований на 500 осіб, а от умови утримання там жахливі: на обшарпаних стінах – пліснява і грибок.

Більше про це дивіться тут: Фоторепортаж із одного з ізоляторів Лук’янівського СІЗО

На час ремонту частину ув’язнених мають намір перевести до реконструйованого корпусу, зазначив він.

Однак навіть у разі перебудови всіх корпусів та камер, Лук’янівське СІЗО залишатиметься переповненим, зазначив Чернишов. І тому, за його словами, в уряді не відмовляються від перспективи збудувати новий слідчий ізолятор за межами Києва, перевівши туди в’язнів з Лук’янівського СІЗО.