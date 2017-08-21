За рік Мін’юст зафіксував 20 нападів на співробітників пенітенціарної системи – Чернишов

Заступник міністра юстиції Денис Чернишов повідомив на брифінгу про 20 нападів на співробітників пенітенціарної системи з боку засуджених за поточний рік.

За словами чиновника, головною проблемою залишається некомплект співробітників через низькі зарплати.

В Одесі 19 серпня кілька десятків родичів ув’язнених в місцевому слідчому ізоляторі прийшли з протестом до СІЗО, що на Люстдорфській дорозі. Вони стверджують, що після жорстокого вбивства інспектора Державної пенітенціарної служби (ДПтС) у СІЗО «розпочалися репресії».

Про те, що «спецназ б’є ув’язнених» написав на своїй сторінці у Facebook також капелан СІЗО і Південної виправної колонії №51 священник УПЦ (КП) Дмитро Краснобаєв.

Розслідувати побиття людей в СІЗО закликала генерального прокурора Уповноважений Верховної Ради з прав люди Валерія Лутковська.

Як повідомили Радіо Свобода у пенітенціарній службі, на території СІЗО «проходять режимні заходи».

Раніше в прокуратурі Одещини повідомили, що ввечері 17 серпня на господарчому дворі СІЗО ув’язнений, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство, зґвалтування, грабіж, незаконне позбавлення волі, вбив жінку-інспектора. Тіло він розчленував і викинув у контейнер для сміття.

За даними прокуратури, злочин скоїв 39-річний чоловік, який перебував у слідчому ізоляторі. Протягом останнього місяця він перебував не усвоїй камері, жив і працював на господарчому дворі.