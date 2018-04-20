У 2018 році у СІЗО помер 151 в’язень – Генпрокуратура

Цього року в українських слідчих ізоляторах помер 151 в’язень, повідомив 20 квітня в Києві начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генпрокуратури України В’ячеслав Свірець.

«Станом на сьогодні, 20 квітня, померла 151 особа», – сказав Свірець.

Один з останніх випадків смерті в’язня стався 9 квітня в Київському слідчому ізоляторі. За фактом смерті 22-річного ув’язненого відкрили Кримінальне провадження за статтею «неналежне надання медичної допомоги», повідомив Свірець.

Як повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов, кількість померлих у СІЗО цього року порівняно з таким же періодом минулого дещо скоротилася. Загалом торік у в’язницях померли понад 500 людей, повідомив він.

«Цього року у нас дещо поліпшилася статистика, тобто кількість померлих порівняно із 2017 роком за такий же період у нас скоротилася майже на 30 осіб (у 2017 році за аналогічний період померла 181 особа – ред.)», – зауважив він.

По кожному випадку смерті ув’язненого проводиться розслідування, зокрема, наскільки якісно була надана медична допомога ув’язненому, наголосив Чернишов.

«Буває так, що і МОЗ інколи невчасно надає послугу чи неретельно проводить обслідування, що призводить до недобрих наслідків», – зазначив він.

У підконтрольному Кремлю СІЗО Сімферополя з початку квітня 2018 року неприродною смертю померли щонайменше чотири людини, повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на кілька незалежних джерел.