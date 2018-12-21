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21 Грудень 2018, Київ 20:50
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У Лук'янівському СІЗО почали реконструкцію корпусів: хочуть зробити як у ЄС – відео

У Лук'янівському СІЗО почали реконструкцію корпусів: хочуть зробити як у ЄС – відео
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У Києві показали журналістам відреставрований корпус №5 Лук’янівського СІЗО. Близько сотні арештантів планують перевести туди до Нового року із наступного корпусу, який планують перебудувати. Реконструкція обійшлася у понад 3 мільйони гривень, адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби взяла ці кошти із прибутків своїх підприємств. Роботи тривали з лютого по грудень 2018 року, переважну більшість із них виконували охочі з числа засуджених, які мали будівельний досвід.

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