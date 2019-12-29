У Мінську вп’яте мітингували проти «поглиблення інтеграції» з Росією

Майже півтори сотні людей вийшли на мітинг і ходу у центрі Мінська, протестуючи проти «поглиблення інтеграції» з Росією, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Деякі мали з собою іронічні плакати про лідерів двох держав, а також плакати з вимогою припинити переслідування опозиції.

Як повідомляється, пізніше сьогодні запланована ще одна акція – живий ланцюг.

Такі акції у білоруській столиці відбуваються вже уп’яте. Силовики проведенню мітингу не перешкоджали.

Акції супротивників інтеграції приурочені до переговорів президента Олександра Лукашенка в Росії. 7 грудня він зустрічався у Сочі з російським колегою Володимиром Путіним, а 20 грудня відбулася нова зустріч – у Санкт-Петербурзі. Російська влада ставить питання про поглиблення інтеграції у рамках Союзної держави. Представники білоруської опозиції побоюються, що підсумком переговорів може стати фактична втрата країною суверенітету.