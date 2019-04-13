У неділю синоптики обіцяють дощі і заморозки

Український гідрометцентр прогнозує на 14 квітня дощі у східних, південних та більшості центральних областей. На заході, на думку синоптиків, буде сухіше, але холодно.

«Вночі у західних областях сильні заморозки 0-3 градусів, у північних областях 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів, вдень 6-11 градусів тепла; на решті території вночі 4-9 градусів тепла, вдень 11-16 градусів», – мовиться у повідомленні.

Тим часом, у Києві, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, слід очікувати холодну погоду без істотних опадів.

Потеплішання вона прогнозує тільки з середи.