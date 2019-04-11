Потепління в Україні очікується з 18 квітня – синоптики

Прохолодна і переважно дощова погода в Україні триватиме щонайменше тиждень. Як повідомляють синоптики, найближчими днями буде хмарно, пройдуть короткочасні дощі, температура повітря вночі складатиме 4-6 градусів тепла, вдень – 6-9 градусів; поступове підвищення температури повітря до +12 і вище очікується після 17 квітня.

«В першiй декаді мiсяця в Українi завершується перехiд середньої добової температури повiтря через +5 у бiк пiдвищення. Перехiд через +10 градусів здiйснюється в другiй половинi квiтня, в Карпатах i горах Криму – у травні», – повідомили в Укргідрометцентрі.

Найближчої доби, 12 квітня, в Україні прогнозують дощі з денною температурою повітря +8+12.

«У Києві 12 квітня – часом дощ, вітряно, +8+9 градусів. Тобто куртки, пальто, парасолі, шалики нешовкові, кросівки не з тканини. Потепліє, орієнтовно, аж з 18 квітня», – написала на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

На 10-11 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

За даними Укргідрометцентру, 12 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рiвень). А от у Київській області 11-14 квітня утримається висока (4 класу) пожежна небезпека.