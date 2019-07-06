У Росії поховали моряків, які загинули під час пожежі на підводному човні

У російському Санкт-Петербурзі на Серафимівському кладовищі поховали 14 моряків, які загинули в Баренцевому морі в результаті пожежі на атомному підводному човні.

Як повідомляє російське інформагентство «Інтерфакс», на громадянській панахиді були присутні заступник міністра оборони Росії Андрій Картаполов і командувачі Західним військовим округом у військово-морськими силами Росії. У церемонії також брали участь тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Санкт-Петербурга Олександр Бєглов і голова Законодавчих зборів міста В’ячеслав Макаров, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Напередодні стало відомо, що дату і місце похорону 14 моряків не оголошуватимуть офіційно. При цьому джерело російського інформресурсу «Фонтанка» стверджувало, що в церемонії візьмуть участь тільки члени сімей, товариші по службі і близькі друзі загиблих.

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Пожежа сталася 1 липня, але відомо про неї стало 2 липня. За повідомленням Міністерства оборони Росії, 14 моряків задихнулися продуктами горіння на борту наукового глибоководного апарата, призначеного для вивчення морського дна.

За повідомленням низки ЗМІ, може йтися про глибоководний атомний підводний човен АС-12, відомий під назвою «Лошарік». За офіційною версією, корабель призначений для океанографічних досліджень. За неофіційною – для диверсій на об’єктах, розташованих на морському дні, наприклад, кабелів зв’язку і станцій спостереження за російським флотом.

Атомний підводний човен спустили на воду в 2003 році. Він жодного разу не потрапляв на офіційні фотографії, і, за оцінками ЗМІ, може бути найсекретнішим і найдорожчим проектом на російському флоті.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів, що частина екіпажу вижила. За його словами, військовослужбовці евакуювали з палаючого відсіку станції представника цивільної промисловості, задраїли за собою люк і до кінця боролися з пожежею. Всім загиблим планують присвоїти державні нагороди.