У одного з фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» погіршилося здоров’я – адвокат

У фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва, який перебуває в СІЗО в Ростові-на-Дону, погіршився стан здоров’я. Про це в коментарі кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила його адвокат Марина Дубровіна.

«Все почалося з того, що він застудився, у нього був отит, який в СІЗО не лікували. Кілька разів Теймур звертався до адміністрації ізолятора з проханням надати медичну допомогу, її не надавали. Зараз дійшло вже до запалення лицьового нерва», – розповіла Дубровіна.

За її словами, в Абдуллаєва оніміла права частина обличчя, він зовсім не чує на праве вухо і відчуває сильний біль.

Як повідомила адвокат Ліля Гемеджі, до Абдулаєва в ізолятор приходив фельдшер, візуально його оглянув і запропонував «поколоти антибіотики». Абдуллаєв відмовився, оскільки вони призначені не кваліфіковані лікарем без належного обстеження і без встановлення діагнозу.

«Ми зробили відповідну заяву до суду. На наступному судовому засіданні будемо викликати швидку допомогу в зал суду. Якщо Теймур на одне вухо не чує, його участь в судовому засіданні чисто номінальне. Людина просто сидить і відчуває, що йому дуже боляче. Ситуація серйозна, можуть бути незворотні процеси», – додала Дубровіна.

Суд прийняв доводи захисту і пообіцяв, що буде клопотати перед керівництвом СІЗО про проведення медичного огляду і призначення лікування.

Адвокат повідомила, що направить скарги начальнику ізолятора, а також прокурору по нагляду.

10 квітня мати фігуранта справи Діляра Абдуллаєва планує піти на особистий прийом до начальника СІЗО №1 Ростова-на-Дону.

12 жовтня 2016 року в Криму провели обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій у Росії й анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустема Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею 2014 року Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.