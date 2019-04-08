Мати і дружину засудженого у «справі Хізб ут-Тахрір» відпустили з відділення поліції в Бахчисараї

Затриманих в окупованому Бахчисараї за проведення одиночного пікету дружину і матір Енвера Мамутова, Аліє і Зарему, відпустили з відділення поліції. Про це в коментарі кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила Аліє Мамутова.

«Я так і не зрозуміла навіщо нас тримали. Після того, як співробітнику поліції повідомили, що до нас їдуть адвокати, нас попросили пройти вниз і відпустили. Але не встигли ми вийти з відділення, нас попросили зайти туди назад. Капітан поліції Дилявер Сулейманов повідомив нам, що хоче виписати попередження про недопущення порушення норм російського законодавства. На це захисник сказав, що тримати нас далі вони не мають права, а попередження можна вислати і поштою. У підсумку ніяких звинувачень нам пред’явлено не було, у відділенні ми провели близько півтори години», – розповіла матір Енвера Мамутова.

8 квітня в окупованому Росією Бахчисараї поліція затримала Зарему Мамутову, яка вийшла на одиночний пікет, та Аліє Мамутова, яка вела прямий ефір пікету в Facebook. На плакаті Зареми Мамутової, матері засудженого у «справі Хізб ут-Тахрір», було написано: «Мій син не терорист. За що 17 років».

Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова – до 9 років колонії суворого режиму.

Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично вмотивований характер» кримінальної справи.