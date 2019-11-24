У Запоріжжі активісти та бізнес організували обмін сміття на подарунки

24 листопада у Запоріжжі відбулася акція «Chystodyaka», організована місцевими активістами та підтримана бізнесом. Під час неї вперше в місті сміття, зібране на 5 різних локаціях, обмінюють на подарунки.

Як розповіли організатори, їх надихнув приклад аналогічної акції, що відбулася у сусідньому Дніпрі у жовтні цього року . Організатори забезпечили охочих долучитися до заходу робочими рукавичками та мішками для сміття, а також домовились з міською владою про вивіз зібраного сміття. За один мішок неорганічного сміття учасники акції отримують 1 «дяку».

«Перша умова участі була зареєструватися у google-формі, щоб ми розуміли скільки людей бере участь, і скільки партнерів треба знайти. Після цього – прийти і почати прибирати. Один пакет сміття – це одна «дяка». «Дяки» ви можете обміняти на каву, піцу, на якісь знижки», – розповіла Радіо Свобода координатор однієї з локацій акції Олена Ярова.

Фішки-«дяки» можна обміняти на подарунки від бізнесу, який підтримав проект. Наприклад, за 1 «дяку» можна отримати 2 упаковки мармеладу або гелеву кульку чи чашку кави, за 2 «дяки» – еко-сумка або вхід на експозицію у місцевому музеї зброї тощо. Серед подарунків також є оренда сейфу у банку, фотосесія та місячний курс занять у дитячій розвиваючій школі. Усього долучилося до проекту 18 підприємств міста, максимальна вартість продукції чи послуг яких 10 «дяк».

Для участі в акції онлайн зареєструвалося 83 людини, ще низка учасників долучилася до заходу вже під час його проведення.

«Я вважаю, що люди приходять не за подарунками – це екологічно свідомі люди, які хочуть зробити місто кращим. Дуже багато людей писало, що ми хочемо прийти, можна ми просто прийдемо позбираємо сміття», – зазначив організатор акції «Chystodyaka» у Запоріжжі, вчитель ліцею «Вибір» Антон Казанцев.

Наразі організатори заходу планують провести нову акцію «Chystodyaka» навесні і максимально охопити нею всі райони Запоріжжя.