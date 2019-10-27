У Дніпрі вперше активісти та підприємці організували обмін сміття на подарунки

Цієї неділі у Дніпрі вперше сміття, зібране на 13 різних локаціях, обмінюють на подарунки. Акцію «Екодяка» організували активісти громадського об’єднання «Дніпро дизайн».

За словами організаторів, їх надихнув приклад Фінляндії.

«Наша мета – аби люди прибирали там, де вони живуть, аби до цього звикали діти. Хочемо глобально прибрати місто за кілька акцій, а потім цю чистоту підтримувати», – розповів Радіо Свобода один з організаторів акції Максим Гольдін.

Куратори дають інвентар та мішки – дніпряни прибирають в основному зелені зони: балки, коси, сквери в спальних районах тощо.

Умови такі: за кожен повний мішок неорганічного сміття людина отримує 1 «дяку». Потім ці «дяки» можна обміняти на десятки різних подарунків на вибір. Наприклад, 1 «дяка» – кава, 4 – чізкейк, 5 – тренування з хокею від жіночої збірної, 8 – екосумка з авторським принтом, 10 – 1 кілограм живих мідій. Серед подарунків є жіноча та чоловіча стрижка, квитки до театру та кіно, урок англійської, участь у тренінгу і навіть стоматологічна процедура. Максимальна «вартість» – 10 «дяк».

Акцію підтримали надавачі товарів та послуг – підприємства середнього та малого бізнесу Дніпра. Активісти також домовились з профільним департаментом мерії про трансортування усього зібраного сміття на полігон.

«Секрет в тому, що одна фішка вартує всього 20 гривень. Але ми попросили бізнес, аби найбільший номінал цього разу вартував не більше 10 «дяк». Наприклад, квиток на ІТ-конференцію, який коштує зазвичай 150 доларів, чи свішот, який коштує 500 гривень – все коштує до 10 «дяк». Чому? Аби люди відчули мотивацію. І наступного разу привели своїх друзів і знайомих», – зазначила співорганізаторка Владислава Миколюк.

До участі в акції напередодні зареєструвалось понад двісті людей, ще кілька колективів приєднались до акції вже в неділю.