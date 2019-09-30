Україна обмежить використання пластикових пакетів: якщо Верховна Рада проголосує

На розгляд парламенту України подано законопроект, який, у разі ухвалення, істотно обмежить використання пластикових пакетів. Що пропонують законотворці і чому це потрібно?

У роздрібній торгівлі повністю зникнуть усі пластикові пакети, окрім біорозкладних і надлегких невеликих пакетів для пакування свіжої риби і м’яса, продуктів із них, а також сипучих продуктів, льоду. Усі біорозкладні пакети повинні мати належне маркування.

Порушення цієї заборони має каратися штрафами.

Це станеться через два роки, якщо Верховна Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт № 2051. Це той самий документ, який на початку року був зареєстрований у парламенті попереднього скликання, але так і не був розглянутий.

Чому хочуть обмежити використання поліетиленових пакетів?

У пояснювальній записці до проекту Закону України «Про зменшення кількості пластикових пакетів в цивільному обігу» необхідність його ухвалення, зокрема, обґрунтовується так:

в Україні на одну людину щорічно припадає понад 500 пластикових пакетів, що майже одразу потрапляють у сміття і забруднюють навколишнє середовище;

на переробку в Україні потрапляє лише 5% пластику, а полімерні відходи складають до 40% обсягу усіх сміттєзвалищ;

у світі щороку у сміття потрапляють трильйони тон пакетів, їх розкладання природним шляхом потребує кількох сотень років і забруднює ґрунтові води;

спалювати пластикові пакети не можна, бо при цьому виділяється бісфенол-А (BPA), що викликає онкологічні захворювання, негативно впливає на репродуктивну функцію та імунну систему;

пластикові пакети легко розносить вітер, забруднюючи міста, села, ліси, озера, гори, річки, моря і океани;

ООН стверджує, що до 2050 року у світовому океані пластику буде більше, аніж риби;

через потрапляння пластику всередину живих організмів гинуть ссавці, птахи, риби;

накопичення великої кількості подрібненого поліетилену забруднює каналізації великих міст, звужує русла річок і призводить до повеней;

Всесвітня громадська організація «За природу» стверджує, що щорічно від пластикових пакетів тільки на Ньюфаундленді вмирають понад 100 тисяч китів, тюленів, черепах.

Хто уже заборонив пластикові пакети?

Уряди 33 країн запровадили повну заборону, а ще 53 країни – часткову заборону або ж значний податок на використання пластикових пакетів.​

Найперше заборону запровадили у Сингапурі, на Тайвані та в Бангладеш, де на початку 2000-х років відбулися масштабні повені, спричинені «пластиковим забрудненням».

Наступними заборону запровадили Австралія, Китай, деякі штати Індії й Танзанія.

У Данії запровадили високі податки на роздавання у магазинах пластикових пакетів, що на 90% знизило їх використання.

Ірландія також запровадила податок у розмірі 15 євроцентів за пакет у березні 2002 року. Цей крок призвів до скорочення пластикового сміття на 95%, бо через рік майже усі покупці перейшли на багаторазові пакети.

В Англії використовуються пакети, які розкладаються за термін від 20 діб до 4 років із мінімальною шкодою для довкілля.

Фінляндія розмістила у торговельних мережах автомати для збору пластикових пакетів і відправляє їх на переробку.

Європейський парламент 24 жовтня 2018 року ухвалив заборону використання певного переліку продукції із пластику.

Що конкретно пропонує законопроект?

Якщо парламентська провладна монобільшість фракції «Слуга народу» ухвалить цей законопроект, то він вступить в дію із 1 січня 2021 року, окрім положення про заборону реалізації легких пластикових пакетів, що наберуть чинності пізніше – через рік.

Протягом цього перехідного періоду, тобто до набрання чинності положенням щодо заборони легких пластикових пакетів, їх реалізація у роздрібній торгівлі буде здійснюватися виключно на платній основі за ціною, не нижчою від п’ятикратної ціни придбання таких пластикових пакетів.

Недотримання цього положення вважатиметься порушенням правил торгівлі й тягнутиме за собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

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