Депутат Європарламенту: «Нова Верховна Рада має бути абсолютно незалежною»

«Лакмусовим папірцем» для нового президента та новообраного парламенту України буде виконання тих обіцянок, які Володимир Зеленський та його команда дали українцям. Виборці очікують на подолання корупції, деолігархізацію, реформу системи правосуддя та інші пункти порядку денного нової влади. Про виклики, які стоять перед «Зе-командою», про допомогу Києву з боку новообраного Європарламенту (ЄП) Радіо Свобода розповідає німецька депутатка ЄП, яка представляє фракцію «зелених» (Greens/EFA) Віола фон Крамон – член спостережної місії Європарламенту за виборами в Україні:

– Я була в Одесі. На дільниці, де ми з колегами перебували, особливих порушень не було. Але ми зафіксували незаконну агітацію на вході до дільниці. А перед закінченням голосування на дільницю зайшли двоє молодиків з посвідченнями журналістів. Хтось із спостерігачів викликав поліцію, з’ясувалось, що то були якісь фейкові журналісти, котрі нібито представляли нікому не відоме видання. Інших порушень, які могли би вплинути на результати виборів, ми не помітили.

В Одесі ми зустрілися з громадськими активістами, дізнались про напади на активістів, які виступають проти корупції.

​Сподіваюся, президент Зеленський та його команда доведуть розслідування нападів на активістів до логічного завершення, знайдуть не лише виконавців, а і замовників цих нападів. Вважаю, що Євросоюз, різні європейські інституції повинні надалі підтримувати громадський сектор України, ваші активісти роблять важливі речі.

– Тобто, на вашу думку, корупція залишається однією з найбільших проблем в Україні?

– Так. І для її подолання, на мою думку, нова Верховна Рада має бути абсолютно незалежною, депутати повинні отримувати зарплати на такому рівні, щоб у них не виникало спокуси підзаробити «на стороні», назвемо це так.

Для успішної боротьби з корупцією Україні потрібні деолігархізація, демонополізація

Те саме стосується судової влади, правоохоронних органів. Ну і, звісно, для успішної боротьби з корупцією Україні потрібні деолігархізація, демонополізація тощо.

– Якими ви бачите напрямки співпраці між новообраними європейським та українським парламентами?

– Мене особисто цікавить насамперед екологічна сфера, адже в Україні «пробуксовують» реформи, пов’язані з екологією, зі створенням екологічно безпечного довкілля в урбаністичних центрах і промислових містах. Це ще одна проблема, на розв’язання якої очікують українці.

Мене турбує, що часто кошти, які Євросоюз виділяє на модернізацію екологічно шкідливих виробництв (підприємств), на місці використовують не за призначенням. До проектів з екомодернізації необхідно залучати громадськість, люди мають контролювати, яким чином використовують виділені кошти.

– Українцям «болять» й інші екологічні проблеми…

– Якщо ви кажете про проблему сортування та утилізації сміття, то я добре з нею обізнана. Планую співпрацювати щодо вирішення цієї проблеми з українськими депутатами різних рівнів. Мені було приємно дізнатись, що в окремих містах України люди сортують сміття, що українці «оголосили війну» засиллю пластика тощо.

Ми не можемо наразі підвищити рівень екологічної безпеки для українців, котрі проживають на тимчасово непідконтрольних Києву територіях

На жаль, наразі ми не можемо поліпшити якість життя і підвищити рівень екологічної безпеки для українців, котрі проживають на тимчасово непідконтрольних Києву територіях та в анексованому Росією Криму. Зараз наша спільна справа – змусити Росію піти геть з України і звільнити українських бранців, на це спрямована санкційна політика ЄС проти Москви.

– Наскільки серйозним є вплив російської пропаганди у вашій рідній країні – Німеччині?

– Пропаганда з Росії справді має вплив і на політиків, і на громадськість. Хоча, звісно, у нас люди здатні мислити критично, аналізувати надану їм інформацію, перевіряти її через інші інформаційні джерела. Доводиться, як не дивно, пояснювати деяким своїм друзям у Німеччині, які підпали «під чари» російської пропаганди, що Україна і Росія – це дві абсолютно різні держави. Раджу їм приїжджати в Україну, щоб самим усе побачити, щоб з людьми поспілкуватись.