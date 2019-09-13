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13 Вересень 2019, Київ 21:40
Новини | Події

КМДА: понад 800 пожеж біля Києва «суттєво вплинули» на стан повітря в столиці

13 вересня рівень пилу та діоксиду сірки в повітрі в Києві перевищують норму

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За останній місяць біля Києва трапилося понад 800 пожеж, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. За його словами, пожежі «суттєво вплинули» на стан повітря в столиці.

Поворозник додав, що на сміттєспалювальному заводі «Енергія» на Харківському масиві встановлені системи відеонагляду. За його словами, завод утилізує 25% сміття, що утворюється в місті.

«На заводі вже модернізовані три з чотирьох існуючих електрофільтрів, планується встановлення системи хімічного очищення димових газів», – зазначив Поворозник.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 13 вересня рівень пилу та діоксиду сірки в повітрі в Києві перевищують норму.

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