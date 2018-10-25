Через вбивство військового в Києві іноземець засуджений до 11 років тюрми – прокуратура

31-річний азербайджанець засуджений до 11 років тюрми через вбивство 21-річного українського військового в Києві, повідомила столична прокуратура.

За даними слідства, 1 лютого під час конфлікту в одному з розважальних закладів обвинувачений ударив військовослужбовця ножем у шию, після чого зник із місця події. Його затримали 3 лютого в Запоріжжі.

Громадянина Азребайджану визнали винним в умисному вбивстві та хуліганстві.

У лютому в Збройних силах України заявляли, що загиблий був контрактником однієї з військових частин повітряного командування «Центр», дислокованої в Київському гарнізоні. Військовий перебував у кафе в позаслужбовий час.