Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Ракетний обстріл армією РФ Хмельниччини – через вибухи поранена 1 людина

Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою одну з громад на Хмельниччині, каже влада

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в результаті ракетного обстрілу російськими військами у вівторок ввечері Хмельниччини поранень зазнала одна людина.

«Близько 19:45 рашисти випустили 4 ракети по території нашої області. Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району. Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. В результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає», – повідомив Гамалій у Telegram.

Раніше сьогодні Гамалій казав, що має інформацію про «3 прильоти ракет в Хмельницькому районі».

5 липня користувачі соцмереж повідомляли про звуки вибухів на Хмельниччині. Ця інформація почала з’являтися незабаром після того, як була оголошена повітряна тривога. Вона була майже по всій території країни.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG