Ракетний обстріл армією РФ Хмельниччини – через вибухи поранена 1 людина

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в результаті ракетного обстрілу російськими військами у вівторок ввечері Хмельниччини поранень зазнала одна людина.

«Близько 19:45 рашисти випустили 4 ракети по території нашої області. Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району. Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. В результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає», – повідомив Гамалій у Telegram.

Раніше сьогодні Гамалій казав, що має інформацію про «3 прильоти ракет в Хмельницькому районі».

5 липня користувачі соцмереж повідомляли про звуки вибухів на Хмельниччині. Ця інформація почала з’являтися незабаром після того, як була оголошена повітряна тривога. Вона була майже по всій території країни.