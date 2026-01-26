Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджені через атаку РФ, вперше з часів Другої світової війни – уряд

Об’єкти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, були пошкоджені через російську атаку по Києву в ніч проти 24 січня, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

«Востаннє руйнування через військові дії на території Лаври фіксували під час Другої світової війни. Російська атака пошкодила корпус № 66 – вхідну частину до комплексу Дальніх печер. Також постраждав корпус №67 – Аннозачатіївська церква. Тут частково зруйнований фасад», – написала Бережна у фейсбуці 26 січня.

За її словами, на місці працювали фахівці заповідника і Національної поліції.

«Сьогодні проведемо детальне технічне обстеження й одразу почнемо відновлення та консервацію», – додала урядовиця.

«Цього року Лавра відзначає 975-річчя. І саме зараз по ній б’ють російські ракети. Світ має знати: це війна не лише проти України. Це війна проти світової культури», – наголосила вона.

Генеральний директор заповідника Максим Остапенко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив, що вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, а також у значній кількості місць пошкоджені фрагменти штукатурного оздоблення, водночас самі печери не постраждали.

За його словами, це вперше, коли Лавра зазнала безпосередніх пошкоджень через вибух повітряної цілі, раніше спостерігалися пошкодження від шрапнелі, чи знаходили якісь залишки збитих обʼєктів.

Остапенко додав, що через вимкнення електроенергії не спрацював сейсмічний датчик, і це не дозволяє визначити вплив вибуху на обʼєкти заповідника.

За даними Міністерства культури, від початку повномасштабного вторгнення Росії руйнувань в Україні зазнали 1640 пам’яток культурної спадщини і 2446 об’єктів культурної інфраструктури.