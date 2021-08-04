В УДО повідомили про звільнення співробітника, підозрюваного у побитті танцюриста

Управління державної охорони України заявляє, що звільнило співробітника, підозрюваного в побитті танцюриста шоу-балету DOROFEEVA.

«Сьогодні в Управлінні державної охорони України було проведено службову нараду з приводу дій військовослужбовця, підозрюваного у побитті танцівника шоу-балету DOROFEEVA, за результатами якої ухвалене рішення щодо звільнення його з лав Управління державної охорони України», – йдеться в повідомленні УДО у фейсбуці.

«Ми засуджуємо подібні прояви агресії, вважаємо неприпустимим скоєння таких ганебних вчинків. Принципова позиція керівництва Управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвинутого суспільства, не повинні нести службу у складі нашого відомства», – додали у відомстві.

В УДО раніше повідомили, що відсторонили згаданого співробітника від виконання обов’язків.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що затримали співробітника УДО із попередньою кваліфікацією справи «умисне тяжке тілесне ушкодження».

Про інцидент стало відомо 1 серпня. Зокрема, про побиття танцівника свого шоу-балету написала у фейсбуці і співачка Надя Дорофеєва. За її словами, у танцюриста – крововилив у мозок, внаслідок чого його ввели у медикаментозну кому.