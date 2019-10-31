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31 жовтня 2019, Київ 16:26
Новини | Політика

Зеленський зробив кадрові перестановки в керівництві УДО

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив Ігоря Пискуна першим заступником начальника Управління державної охорони (УДО), а Тараса Гребеннікова заступником начальника, звільнивши при цьому з аналогічної посади Олександра Іванчука.

Всі укази про кадрові призначення і звільнення датовані 31 жовтня.

16 жовтня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони України, призначивши на цю посаду Сергія Рудя.

Президент Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО у травні 2019 року, звільнивши перед цим Валерія Гелетея.

Рудь раніше був співробітником Інституту УДО Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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