Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони та звільнив Гелетея

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Оцерклевича новим начальником Управління державної охорони. Відповідний указ розміщений на сайті Адміністрації президента.

Іншим указом із посади голови УДО звільнений Валерій Гелетей.

Крім того, Володимир Дахновський був звільнений із посади першого заступника начальника УДО. Замість нього призначений В’ячеслав Штучний.

Генерал-полковник Валерій Гелетей став начальником Управління державної охорони України 15 жовтня 2014 року. До цього кілька місяців був міністром оборони. 22 травня 2019 року він подав рапорт на звільнення.

Новопризначений очільник УДО підполковник Оцерклевич був заступником командира першого механізованого батальйону 93 окремої механізованої бригади, брав участь у боях за Донецький аеропорт.

У грудні 2014 року російські журналісти зафіксували розмову Оцерклевича із бойовиком Арсенієм Павловим («Моторолою») біля ДАПу. Тоді український військовий сказав журналістам: «Дуже було приємно познайомитися з командирами. Я дуже радий, що так вийшло, я думаю, що ми ще мирову будемо святкувати. Просто я вважаю, що це братська війна, яка нікому не потрібна».

Згодом Оцерклевич заявив, що хотів придушити Павлова, але його головним завданням було вивести цілими своїх бійців.