Гелетей подав рапорт про звільнення з посади начальника УДО

Валерій Гелетей повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади начальника Управління державної охорони України.

«Для себе я вирішив, що напишу рапорт на звільнення після інавгурації, бо залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було б безвідповідально», – повідомив Гелетей на сторінці у Facebook, прикріпивши фото відповідного документа.

Гелетей побажав своєму наступнику «сили, мудрості й наснаги».

Генерал-полковник Валерій Гелетей став начальником Управління державної охорони України 15 жовтня 2014 року, маючи до того відповідний досвід роботи. У липні-жовтні 2014 року був міністром оборони.