Ліга чемпіонів: визначилися всі пари третього кваліфікаційного раунду

31 липня визначилися всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА.
Свій шлях у єврокубках на цій стадії починає київське «Динамо», суперником якого буде бельгійський «Брюгге».
Шлях чемпіонів:
- «Клуж» (Румунія) – «Селтік» (Шотландія)
- АПОЕЛ (Кіпр) – «Карабах» (Азербайджан)
- ПАОК (Греція) – «Аякс» (Нідерланди)
- «Динамо» Загреб (Хорватія) – «Ференцварош» (Угорщина)
- «Црвена Звезда» (Сербія) – «Копенгаген» (Данія)
- «Марібор» (Словенія) – «Русенборг» (Норвегія)
Шлях представників ліг:
- «Істанбул ББ» (Туреччина) – «Олімпіакос» (Греція)
- «Краснодар» (Росія) – «Порту» (Португалія)
- «Брюгге» (Бельгія) – «Динамо» Київ (Україна)
- «Базель» (Швейцарія) – ЛАСК (Австрія)
Перші матчі відбудуться 6 і 7 серпня, а матчі-відповіді – 13 серпня.
Команди, які на цій стадії зазнають невдачі, продовжать боротьбу у Лізі Європи.
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