Ліга чемпіонів: визначилися всі пари третього кваліфікаційного раунду

31 липня визначилися всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА.

Свій шлях у єврокубках на цій стадії починає київське «Динамо», суперником якого буде бельгійський «Брюгге».

Шлях чемпіонів:

«Клуж» (Румунія) – «Селтік» (Шотландія)

АПОЕЛ (Кіпр) – «Карабах» (Азербайджан)

ПАОК (Греція) – «Аякс» (Нідерланди)

«Динамо» Загреб (Хорватія) – «Ференцварош» (Угорщина)

«Црвена Звезда» (Сербія) – «Копенгаген» (Данія)

«Марібор» (Словенія) – «Русенборг» (Норвегія)

Шлях представників ліг:

«Істанбул ББ» (Туреччина) – «Олімпіакос» (Греція)

«Краснодар» (Росія) – «Порту» (Португалія)

«Брюгге» (Бельгія) – «Динамо» Київ (Україна)

«Базель» (Швейцарія) – ЛАСК (Австрія)

Перші матчі відбудуться 6 і 7 серпня, а матчі-відповіді – 13 серпня.

Команди, які на цій стадії зазнають невдачі, продовжать боротьбу у Лізі Європи.