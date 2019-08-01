Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 Серпень 2019, Київ 13:13
Новини | Спорт

Ліга чемпіонів: визначилися всі пари третього кваліфікаційного раунду

Cуперником київського «Динамо» буде бельгійський «Брюгге».

Дивитись коментарі

31 липня визначилися всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА.

Свій шлях у єврокубках на цій стадії починає київське «Динамо», суперником якого буде бельгійський «Брюгге».

Шлях чемпіонів:

  • «Клуж» (Румунія) – «Селтік» (Шотландія)
  • АПОЕЛ (Кіпр) – «Карабах» (Азербайджан)
  • ПАОК (Греція) – «Аякс» (Нідерланди)
  • «Динамо» Загреб (Хорватія) – «Ференцварош» (Угорщина)
  • «Црвена Звезда» (Сербія) – «Копенгаген» (Данія)
  • «Марібор» (Словенія) – «Русенборг» (Норвегія)

Шлях представників ліг:

  • «Істанбул ББ» (Туреччина) – «Олімпіакос» (Греція)
  • «Краснодар» (Росія) – «Порту» (Португалія)
  • «Брюгге» (Бельгія) – «Динамо» Київ (Україна)
  • «Базель» (Швейцарія) – ЛАСК (Австрія)

Перші матчі відбудуться 6 і 7 серпня, а матчі-відповіді – 13 серпня.

Команди, які на цій стадії зазнають невдачі, продовжать боротьбу у Лізі Європи.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG