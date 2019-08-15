УЄФА назвав головних претендентів на звання кращого гравця минулого сезону

Аргентинець Ліонель Мессі, португалець Кріштіану Роналду та нідерландець Вірджіл ван Дейк потрапили до шорт-листа претендентів на звання кращого гравця сезону 2018-2019 років за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Мессі в складі «Барселони» здобув «Золоту бутсу» та звання кращого бомбардира Ліги чемпіонів, Роналду переміг з Португалією в Лізі націй та став чемпіоном Італії в складі «Ювентуса», а ван Дейк – виграв з «Ліверпулем» Лігу чемпіонів.

Переможців оголосять 29 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів у Монако.

У 2018 році нагороду здобув хорват Лука Модрич.