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15 Серпень 2019, Київ 21:10
Новини | Спорт

УЄФА назвав головних претендентів на звання кращого гравця минулого сезону

Роналду переміг з Португалією в Лізі націй та став чемпіоном Італії в складі «Ювентуса»

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Аргентинець Ліонель Мессі, португалець Кріштіану Роналду та нідерландець Вірджіл ван Дейк потрапили до шорт-листа претендентів на звання кращого гравця сезону 2018-2019 років за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Мессі в складі «Барселони» здобув «Золоту бутсу» та звання кращого бомбардира Ліги чемпіонів, Роналду переміг з Португалією в Лізі націй та став чемпіоном Італії в складі «Ювентуса», а ван Дейк – виграв з «Ліверпулем» Лігу чемпіонів.

Переможців оголосять 29 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів у Монако.

У 2018 році нагороду здобув хорват Лука Модрич.

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