Португалія стала переможницею першого розіграшу Ліги націй

Збірна Португалії з футболу стала переможницею першого розіграшу Ліги націй.

У фіналі турніру португальці обіграли Нідерланди з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі на 60-й хвилині забив Гонсалу Гедеш. Матч відбувався на стадіоні «Драгау» в португальському місті Порту.

Третє місце на турнірі посіла Англія.

Ліга націй – турнір серед європейських збірних. У першому розіграші змагань брали участь 55 команд, які були поділені відповідно до рейтингу національних асоціацій на чотири ліги – A, B, C i D. У лізі A грали найсильніші команди, у лізі D – найслабші.

Восени 2018 року Україна перемогла у своїй групі в лізі B та кваліфікувалася до найсильнішого дивізіону. Наступний розіграш Ліги націй стартує восени 2020 року.