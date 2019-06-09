Шевченко: можливо, поєдинок проти Люксембургу буде складнішим, ніж проти Сербії

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко очікує, що поєдинок проти Люксембургу буде складнішим, ніж проти Сербії.
«Ми граємо вдома, тож для нас дуже важливо перемогти. Можливо, поєдинок буде складнішим, ніж проти Сербії. Люксембург – організована команда, яка вміє добре оборонятися та контратакувати», – сказав Шевченко на прес-конференції.
Він додав, що після матчу із Сербією гравці «мають перелаштуватися перед новим складним поєдинком».
«Вихід на чемпіонат Європи – чудова мотивація для них. Після такої вдалої гри тут у Львові дуже важливо знову провести хороший матч. Поєдинок із Люксембургом надзвичайно важливий, нам потрібна тільки перемога, незалежно від підсумкового рахунку. Простої гри не буде», – зазначив Шевченко.
- 7 червня збірна України у Львові обіграла Сербію в матчі відбору на чемпіонат Європи з футболу з рахунком 5:0. Після трьох турів Україна має сім очок та посідає перше місце у своїй групі.
- У березні Україна перемогла люксембуржців з рахунком 1:2. Вирішальний гол був забитий на останніх хвилинах.
- Наступний матч із Люксембургом українці зіграють 10 червня у Львові.
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