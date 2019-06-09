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09 Червень 2019, Київ 23:20
Новини | Спорт

Шевченко: можливо, поєдинок проти Люксембургу буде складнішим, ніж проти Сербії

Шевченко: поєдинок із Люксембургом надзвичайно важливий, нам потрібна тільки перемога, незалежно від підсумкового рахунку

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Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко очікує, що поєдинок проти Люксембургу буде складнішим, ніж проти Сербії.

«Ми граємо вдома, тож для нас дуже важливо перемогти. Можливо, поєдинок буде складнішим, ніж проти Сербії. Люксембург – організована команда, яка вміє добре оборонятися та контратакувати», – сказав Шевченко на прес-конференції.

Він додав, що після матчу із Сербією гравці «мають перелаштуватися перед новим складним поєдинком».

«Вихід на чемпіонат Європи – чудова мотивація для них. Після такої вдалої гри тут у Львові дуже важливо знову провести хороший матч. Поєдинок із Люксембургом надзвичайно важливий, нам потрібна тільки перемога, незалежно від підсумкового рахунку. Простої гри не буде», – зазначив Шевченко.

  • 7 червня збірна України у Львові обіграла Сербію в матчі відбору на чемпіонат Європи з футболу з рахунком 5:0. Після трьох турів Україна має сім очок та посідає перше місце у своїй групі.
  • У березні Україна перемогла люксембуржців з рахунком 1:2. Вирішальний гол був забитий на останніх хвилинах.
  • Наступний матч із Люксембургом українці зіграють 10 червня у Львові.

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