В УЄФА оштрафували команди України і Чехії

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував збірну України через дії її вболівальників, а збірну Чехії через неналежну організацію матчу між ними, що відбувся в Чехії 6 вересня.

Як повідомив контрольний, етичний і дисциплінарний орган УЄФА, Україна оштрафована на 35 тисяч євро, а також протягом 30 днів має зв’язатися з чеською стороною, щоб домовитися про відшкодування збитків, завданих уболівальниками.

Як заявили в УЄФА, українські вболівальники запалювали фальшфеєри, кидали на поле предмети, вискакували на поле, завдали матеріальної шкоди, а також влаштували заворушення.

Чехія, зі свого боку, оштрафована на 13 тисяч євро. Причинами стали запізнення з початком матчу, недостатня організація (брак належної кількості стюардів), блокування сходів, а також вторгнення вболівальників на поле. Чехія також отримала попередження, а епізод із уболівальниками на полі закрили без розгляду.

У Федерації футболу України нагадали, що йдеться про події під час матчу Ліги націй Чехія – Україна, який відбувся 6 вересня 2018 року в чеському місті Угерске-Градіште.

Цей матч групової стадії турніру завершився з рахунком 1–2 на користь збірної України.

Ліга націй – новий футбольний турнір УЄФА, вперше започаткований цього року.