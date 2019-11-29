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29 листопада 2019, Київ 14:49
Новини | Політика

Мер Львова вимагає повернути вулицю єпископа Йосафата Коциловського у Перемишлі

Вказівник на вулиці Йосафата Коциловського у Перемишлі

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Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до президента міста Перемишль Войцеха Бакуна з відкритим листом, щоб польські депутати повернули вулиці назву єпископа Йосафата Коциловського.

«Для громади Львова наявність у партнерському місті Перемишлі вулиці імені єпископа Коциловського є важливою запорукою дружніх відносин між Львовом і Перемишлем. Вулиця імені єпископа Йосафата Коциловського є принципово важливою позицією міста в продовженні партнерських відносин із містами, а рішення Ради Перемишля про перейменування вулиці, в свою чергу, ставить їх під загрозу», – йдеться у відкритому листі Садового.

Мер Львова закликав повернути вулиці назву, висловивши сподівання, що «це лише прикре непорозуміння».

/**/ /**/ Такої вулиці вже немає у Перемишлі
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У Перемишлі ліквідували вулицю на честь єпископа УГКЦ. Українська громада обурена

28 листопада депутати міської ради Перемишля ліквідували назву вулиці єпископа Йосафата Коциловського, приєднавши її до прилеглої вулиці греко-католицького єпископа Івана Снігурського. Таке рішення обурило українську громаду у Перемишлі. Посольство України у Польщі ту Польщі назвало «поспішним і необачним» рішення міської ради Перемишля.

Вулиця блаженного Йосафата Коциловського у Перемишлі була завдовжки до 70 метрів і на ній розташовувалась курія Перемишльсько-Варшавської єпархії УГКЦ. На честь єпископа її назвали у 2013 році.

Йосафат Коциловський (1876-1947) – священник, доктор філософії і теології, єпископ Перемишльської єпархії УГКЦ (1917-1947). Після Другої світової війни він був двічі заарештований польською комуністичною владою і примусово переданий радянській владі у 1946 році. У 1947 році помер у таборі біля Києва, зазнавши перед тим знущань. У 2001 році за участі папи Івана Павла ІІ у Ватикані відбулося проголошення декрету мучеництва Йосафата Коциловського і визнання його блаженним.

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