Мер Львова вимагає повернути вулицю єпископа Йосафата Коциловського у Перемишлі

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до президента міста Перемишль Войцеха Бакуна з відкритим листом, щоб польські депутати повернули вулиці назву єпископа Йосафата Коциловського.

«Для громади Львова наявність у партнерському місті Перемишлі вулиці імені єпископа Коциловського є важливою запорукою дружніх відносин між Львовом і Перемишлем. Вулиця імені єпископа Йосафата Коциловського є принципово важливою позицією міста в продовженні партнерських відносин із містами, а рішення Ради Перемишля про перейменування вулиці, в свою чергу, ставить їх під загрозу», – йдеться у відкритому листі Садового.

Мер Львова закликав повернути вулиці назву, висловивши сподівання, що «це лише прикре непорозуміння».

28 листопада депутати міської ради Перемишля ліквідували назву вулиці єпископа Йосафата Коциловського, приєднавши її до прилеглої вулиці греко-католицького єпископа Івана Снігурського. Таке рішення обурило українську громаду у Перемишлі. Посольство України у Польщі ту Польщі назвало «поспішним і необачним» рішення міської ради Перемишля.

Вулиця блаженного Йосафата Коциловського у Перемишлі була завдовжки до 70 метрів і на ній розташовувалась курія Перемишльсько-Варшавської єпархії УГКЦ. На честь єпископа її назвали у 2013 році.

Йосафат Коциловський (1876-1947) – священник, доктор філософії і теології, єпископ Перемишльської єпархії УГКЦ (1917-1947). Після Другої світової війни він був двічі заарештований польською комуністичною владою і примусово переданий радянській владі у 1946 році. У 1947 році помер у таборі біля Києва, зазнавши перед тим знущань. У 2001 році за участі папи Івана Павла ІІ у Ватикані відбулося проголошення декрету мучеництва Йосафата Коциловського і визнання його блаженним.