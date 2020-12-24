Парафія УГКЦ на Буковині вирішила святкувати Різдво 25 грудня

Парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії УГКЦ цього року вперше святкуватиме Різдво Христове за григоріанським календарем – 25 грудня. Про це повідомляє РІСУ. Зазначається, що з відповідною ініціативою виступили як настоятель отець Василь (Гасинець), так і самі парафіяни.

«Глава УГКЦ, Блаженніший Святослав, чітко озвучив позицію УГКЦ щодо святкування Різдва 25-грудня: ініціатива має йти від мирян. Так само висловився і глава ПЦУ Епіфаній. Мої парафіяни ще минулого року підходили до мене з ініціативою святкування Різдва за новим стилем. Я їх підтримав, бо і сам давно про це мріяв. І цього року ми робимо перший крок. І це дуже правильно так робити, коли ініціатива виходить від самих парафіян», – зазначив отець Василь.

Він додав, що святкування Різдва 25 грудня – це й політичний крок.

Щоб святкувати Різдво з усім світом, з нашим Папою і відірватися від Росії. Звісно, 7 січня у нас теж буде Різдвяна служба, бо люди мають звикати поступово, до того ж старшим людям зміна дати Різдва дається не так просто, як людям молодшим. Але починаючи з цього року, акцент робитимемо на 25 грудня», – розповів він.

Раніше патріарх Української греко-католицької церкви Святослав зазначив, що перехід до святкування Різдва за новим стилем, тобто 25 грудня, повинен відбуватися з ініціативи мирян.