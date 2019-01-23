Україна вийшла з трьох угод у межах СНД – Мінекономрозвитку

Україна вийшла з трьох угод, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД), повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

У відомстві зазначили, що це угода про міждержавний обмін економічною інформацією, угода про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності та угода про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Угода про міждержавний обмін економічною інформацією, укладена 26 червня 1992 року у Мінську, та угода про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності, укладена 24 вересня 1993 року в Москві, передбачали налагодження обміну між країнами-учасниками СНД актуальною економічною інформацією та статистичними показниками соціально-економічного становища в країнах, ініційованих урядами країн економічних перетворень, міжнародної торгівлі та інше.

Угода про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності, що була укладена 15 травня 1992 року у Ташкенті. Цей документ передбачав, що країни-учасники СНД будуть спільно координувати свою політику та співпрацювати щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності із третіми країнами та міжнародними організаціями. Угода також визначала необхідність проведення консультацій між країнами СНД щодо встановлення контактів і проведення переговорів про членство в інших міжнародних економічних і фінансових організаціях.

19 травня gрезидент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів Співдружності незалежних держав (СНД).

Україна не є державою-членом СНД (Співдружність незалежних держав – організація, яка складається з деяких колишніх радянських республік), мала статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Після того, як СНД усунулася від схвалення політичних рішень щодо анексії Криму, з квітня 2014 року співпраця України в рамках СНД зведена до мінімуму.