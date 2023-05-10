Угорщина відмовилася приймати Чемпіонат Європи з фігурного катання у 2024 році

Угорщина відмовилася бути країною-господаркою чемпіонату Європи з фігурного катання 2024 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті Угорської національної асоціації ковзанярів.



Організація пояснила, що рішення ухвалене через затяжну війну в сусідній з Угорщиною країні, її впливом на економіку і «ціни на енергоносії, які суттєво впливають на ковзанярський спорт».



Асоціація уточнила, що не має достатньо ресурсів для організації якісних змагань. Угорська сторона вже повідомила Міжнародну спілку ковзанярів про відмову приймати чемпіонат.



Змагання мали провести у Будапешті з 22 по 28 січня 2024 року. Про те, куди їх можуть перенести, не повідомляється.