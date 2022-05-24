Через війну в Україні Орбан оголосив в Угорщині надзвичайний стан

Уряд Угорщини оголосив надзвичайний стан через війну в Україні з середи, заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан у відео у Facebook.

За його словами, уряду потрібен простір для маневру, щоб швидко реагувати на виклики.

Востаннє режим надзвичайного стану в Угорщині запроваджували через ситуацію з COVID-19.

Нині в ЄС тривають переговори щодо санкцій проти Росії, які, серед іншого, передбачають заборону на російську нафту. Але Угорщина виступає проти таких обмежень.

Будапешт заявляв, що не схвалить черговий пакет санкцій проти Росії, бо дуже залежить від російської нафти.