Виробник цукру ухилявся від сплати 10 мільйонів гривень податків – ДФС

Велике підприємство з виробництва цукрової продукції звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму понад 10 мільонів гривень, повідомляють в Офісі великих платників податків Державної фіскальної служби.

Згідно з заявою, податківці під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури спрямували до суду кримінальне провадження щодо двох службових осіб неназваної компанії про ухилення від сплати податків.

«Встановлено, що протягом 2014 – 2016 років посадові особи підприємства з метою приховування об’єкту оподаткування занижували доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, а також документально здійснювали реалізацію продукції в адресу фіктивних підприємств за підробленими документами, а фактично реалізовували її за готівку, чим умисно ухилились від сплати податків на суму понад 10 мільйонів гривень», – повідомляють представники ДФС.

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Як додають податківці, в ході слідства заарештовано нерухомість одного з підозрюваних вартістю в понад 900 тисяч гривень.

За даними ДФС, станом на початок жовтня сума податкових надходжень до зведеного бюджету складає понад 451 мільйон гривень, з них майже 300 мільйонів – до державного бюджету. При цьому збори ДФС на митницях складають близько 266,2 мільйона гривень.