У Британії розшукують власника лотерейного квитка на 76 мільйонів фунтів

У Великій Британії розшукують власника виграшного лотерейного квитка EuroMillions на більш ніж 76 млн фунтів. Пошуки йдуть у містечках Бостон і Скегнес (графство Лінкольншир).

Розіграш відбувся ще 2 листопада, однак власник білету так і не заявив своїх прав на виграш, повідомляє 15 листопада ВВС.

Якщо до 1 травня 2019 року переможець не з’явиться, приз стане найбільшим джекпотом Великобританії, на який ніхто не заявив свої прав. Кошти лотерея перерахує проектам, які вона фінансує.