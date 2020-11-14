Британія може заборонити продавати авто з бензиновими та дизельними двигунами з 2030 року

Велика Британія планує заборонити продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2030 року, що на п’ять років раніше, ніж планувалося раніше. Про це пише видання Financial Times з посиланням на неназвані джерела в уряді та промисловій галузі, а також ВВС без посилань на джерело.

Зазначається, що заборона торкнеться автомобілів, що працюють на бензині і дизельному паливі. Машини з гібридними силовими установками будуть заборонені до продажу на п’ять років пізніше. Раніше планувалося, що заборона на двигуни внутрішнього згоряння набере чинності у 2040 році, потім цю дату перенесли на 2035 рік.

За даними Financial Times, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон повідомить про заборону на наступному тижні. На Даунінг-стрит відмовилися коментувати виданню цю інформацію.

Заборона на продаж нових автомобілів на бензині і дизельному паливі планують багато європейських країн. З 2025 року його запровадить Норвегія. З 2030 року – Нідерланди, Данія, Швеція, Ісландія, Ірландія, Словенія. З 2035 року аналогічна заборона планується в американському штаті Каліфорнія. З 2040 року – у Франції.