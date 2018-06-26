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26 Червень 2018, Київ 17:47
Новини | Суспільство

Мінприроди: в Україні зареєстровані вже понад сім тисяч електромобілів

Від 1 січня 2018 року в Україні набули чинності зміни до «Податкового кодексу», відповідно до яких українці не сплачуватимуть податок на додану вартість і акциз на імпорт електромобілів

Кількість електромобілів в Україні щорічно зростає і зараз їх зареєстровано 7439, повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів у Twitter.

У Мінприроди пояснили, що переваги електромобілів у тому, що це турбота про стан довколишнього середовища й економія на пальному.

Навесні цього року у Верховній Раді зареєстрували два законопроекти про стимулювання розвитку електричного транспорту в Україні.

За даними Федерації роботодавців автомобільної галузі, у 2017 році в Україні зареєстрували 3265 автомобілів з електричним приводом.

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв про підтримку розвитку електромобілів і відповідної інфраструктури для них в Україні.

Верховна Рада звільнила з січня 2018 року від оподаткування податком на додану вартість і акцизним податком операції з ввезення на територію України електромобілів до 2023 року.

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