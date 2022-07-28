Указ президента про припинення громадянства Корбана можна буде оскаржити – адвокат

Адвокати розглядають можливість щодо оскарження Указу президента про припинення громадянства керівника Центру територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана, рішення про відмову в перетині кордону, а також інших дій Державної прикордонної служби на кордоні з Україною. Про це Радіо Свобода повідомив адвокат Корбана Андрій Йосипов.

За його словами, чи будуть оскаржувати – вирішать після отримання відповідних документів на запити від державних органів.

«Укази президента, в тому числі про припинення громадянства, можуть бути оскаржені в судовому порядку. Специфіка таких проваджень полягає в тому, що вони розглядаються Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду. Будь-які рішення, дії чи бездіяльність прикордонників, в тому числі Рішення про відмову в перетині кордону, також можуть бути оскаржені до суду у встановленому порядку», – зазначив він.

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Йосипов 22 липня повідомив, що в Геннадія Корбана на контрольно-пропускному пункті на кордоні України вилучили закордонний паспорт.

За день до того народний депутат Сергій Власенко з фракції «Батьківщина» оприлюднив нібито копію указу президента Володимира Зеленського про припинення громадянства України для деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича.

Офіційного підтвердження справжності поширеного у мережі «указу» немає.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що укази про громадянство передбачають наявність у них персональних даних, відтак вони закриті для публічного доступу.