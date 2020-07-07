На кордоні з Білоруссю відновили роботу два пункти пропуску – ДПСУ

Від 7 липня на кордоні України з Білоруссю відновлено роботу пунктів пропуску «Дольськ» (Любешівський район Волинської області) і «Вільча» (Поліський район Київщини), повідомляє Державна прикордонна служба.

«В обох пунктах пропуску можливе перетинання кордону пішки, пасажирським та вантажним транспортом. Нагадуємо, що «Вільча» є міждержавним пунктом пропуску, де можуть пройти оформлення лише громадяни України та Білорусі. А «Дольськ» – міжнародний пункт пропуску, де можуть перетинати кордон між Україною та Білоруссю усі, хто має на це законне право», – йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі України також зазначили, що ще в дев’яти пунктах пропуску на українсько-російській й українсько-білоруській ділянках державного кордону відновлено можливість пішого перетину кордону.

«З 00:00 годин 7 липня відновлено можливість пішого перетинання кордону з Росією в таких пунктах пропуску: «Мілове» (Луганська область, Міловський район), «Гоптівка» (Харківська область, Дергачівський район) «Бачівськ» (Сумська область, Глухівський район), «Юнаківка» (Сумська область, Сумський район). Також кордону з Росією та Білоруссю в пункті пропуску «Сеньківка» (Чернігівська область, Городнянський район), та кордону з Білоруссю у таких пунктах пропуску: «Нові Яриловичі» (Чернігівська область, Ріпкинський район), «Виступовичі» (Житомирська область, Овруцький район), «Доманове» (Волинська область, Ратнівський район), «Славутич» (Чернігівська область, Чернігівський район)», – йдеться в повідомленні.

У червні ДПСУ повідомляла, що Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського союзу та Молдовою. При цьому прикордонники уточнили, що фактично працюють лише ті пункти, де відновила роботу і суміжна сторона.