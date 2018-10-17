Андрій Шевченко прокоментував результат матчу Україна – Чехія

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вважає, що якість гри команди «змінюється на краще».

Напередодні Україна здолала Чехію з рахунком 1:0 та достроково забезпечила собі перемогу в групі 1 дивізіону В Ліги націй.

«Суперник виглядав добре, але ми перевершили його у швидкості та перемогли заслужено. У першій грі забили чехам вирішальний м’яч на останніх хвилинах. Група не є простою для нас. Ми створюємо команду, рухаємося вперед. Для нашого сьогоднішнього рівня це гарні суперники. Я вдячний гравцям. Той напрямок, який ми обрали, витримується. Змінюється на краще якість гри. Є й результат. Але ми поки що лише на половині шляху», – сказав Шевченко.

Головний тренер поскаржився на реалізацію моментів.

«Але в цілому команда контролювала хід гри. Хотілося б, щоб ми додали в завершенні атак, адже, маючи такі шанси за рахунку 1:0, не треба доводити матч до нервового завершення. Ми мали достатньо моментів, щоб забити вдруге, тоді було б значно легше. Адже можна пропустити після штрафного, кутового», – заявив Шевченко.

Перемога в групі дивізіону В дозволяє українській збірній в наступному розіграші Ліги націй виступати серед найкращих команд Європи в дивізіоні А. Також Україна буде в другій корзині під час жеребкування відбіркового етапу чемпіонату Європи 2020 року.