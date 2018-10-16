Ліга націй: збірні України і Словаччини зіграють у Трнаві

Матч між збірними України та Словаччини в рамках групового турніру Ліги націй УЄФА зіграють 16 листопада у Трнаві. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Арена імені Антона Малатінскего вміщує понад 19 тисяч уболівальників.

У вересні Україна обіграла словаків з рахунком 1:0.

Наразі у турнірній таблиці (група B1) Україна має 6 очок, Чехія – 3, а Словаччина – 0. Сьогодні, 16 жовтня, українці зіграють у Харкові з чехами.

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Ліга націй – новий турнір, який охоплює 55 команд країн Європи. Команди розділені на чотири ліги (групи)– A, B, C, D, де А – найсильніші команди, D – найслабші.

Змагання організували замість звичайних товариських матчів, які зазвичай були нецікаві вболівальникам, та, на думку експертів, майже не мали спортивного інтересу. Тепер же збірні європейських країн матимуть ще один офіційний турнір і, крім можливості здобути тут трофей, отримують шанс вибороти путівку на Євро-2020.