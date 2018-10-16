Україна проведе матч проти Чехії у Лізі націй

16 жовтня футболісти національної збірної України проведуть ключовий поєдинок Ліги націй проти команди Чехії. Гра проходитиме у Харкові на стадіоні «Металіст».

Гра розпочнеться о 21:45. Стежитиме за поєдинком суддівська бригада з Литви.

6 вересня українська збірна на виїзді зіграла з чехами із рахунком 2:1.

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Щоб гарантувати собі підвищення в класі у рамках Ліги націй, синьо-жовтим потрібно зіграти з Чехією сьогодні принаймні у нічию.

У турнірній таблиці (група B1) Україна має 6 очок, Чехія – 3. У цій же групі в українців ще один суперник – Словаччина (0 очок), гра з якою відбудеться 16 листопада.

Ліга націй – новий турнір, який охоплює 55 команд країн Європи. Команди розділені на чотири ліги (групи)– A, B, C, D, де А – найсильніші команди, D – найслабші.

Змагання організували замість звичайних товариських матчів, які зазвичай були нецікаві вболівальникам, та, на думку експертів, майже не мали спортивного інтересу. Тепер же збірні європейських країн матимуть ще один офіційний турнір і, крім можливості здобути тут трофей, отримують шанс вибороти путівку на Євро-2020.