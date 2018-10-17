Україна – на 83 місці зі 140 у рейтингу конкурентоспроможності

Україна посідає 83 місце у щорічному Глобальному рейтингу конкурентоспроможності країн, складеному фахівцями Світового економічного форуму (WEF). Всього в рейтингу аналізується ситуація в 140 країнах.

Поруч з Україною в рейтингу – Домініканська республіка і Македонія.

Перше місце в рейтингу вперше за десятиліття посідають США. У першій п’ятірці також: Сінгапур, Німеччина, Швейцарія, Японія. Останнє місце в рейтингу – Чад.

Рейтинг WEF складається на основі оцінки показників країн за 12 основними критеріями, які загалом містять близько 100 позицій. За кожною з них країна може отримати від 0 до 100 балів.

До цих показників входять, зокрема, розвиток інфраструктури, валютного і фондового ринку, робота державного апарату, судової системи, ділова активність, рівень освіти, показники зайнятості населення, криміногенна ситуація, інноваційні можливості, стан охорони здоров’я.

В України, згідно з рейтингом, 77 місце – за рівнем адаптації технологій, 110 місце – за рівнем розвитку державних інститутів, 131 місце – за рівнем макроекономічної стабільності, 94 місце – за станом охорони здоров’я, 58-ме – за рівнем інноваційних можливостей, 46-е – за рівнем освіти, 66-е – ринком праці.

У минулорічному рейтингу експерти WEF аналізували ситуацію в 137, Україна займала 81 місце.