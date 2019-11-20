Україна купить судно для досліджень Антарктиди і Світового океану – МОН

Кабінет міністрів виділив кошти для закупівлі наукового океанського судна льодового класу – це буде початком відродження океанського наукового флоту України, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Відповідне рішення уряд ухвалив 20 листопада. Очікується, що угоду про придбання судна укладуть до кінця 2019 року, а 2020-го відбудеться його перший вихід в океан під українським прапором.

«Для нас це велика перемога. Придбання Україною судна такого класу дозволить нам бути більш самостійними в дослідженні Світового океану, яке на рівних із дослідженнями Космосу є наразі одним із пріоритетів світової науки. Це нові можливості для наших науковців вже з наступного року. А ще це можливість будувати більш сміливі стратегічні плани досліджень в Антарктиді та Арктиці. Зараз якраз завершується підготовка програми полярних досліджень України на 2021-2030 роки, де ми вже врахуємо наявність власного судна», – заявила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий повідомив, що з кінця 20-го століття Україна не має суден необхідного класу, які дозволили б вести дослідження у Світовому океані й надавати підтримку антарктичним дослідженням на станції «Академік Вернадський».

На придбання судна уряд виділив до 252 мільйонів гривень.