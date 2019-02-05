За день в Україні сталися 713 ДТП із 4 загиблими – поліція

Протягом доби 4 лютого в Україні сталися 713 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких постраждали 47 людей і четверо загинули, повідомляє прес-служба Нацполіції України.

«Наші поліцейські склали 430 протоколів за статтею 130 «керування транспортними засобами у стані сп’яніння», – йдеться в повідомленні.

У поліції закликали водіїв бути відповідальними за кермом.

За даними влади, наведеними восени 2018 року, від 2005 року в Україні загинули понад 74 тисячі людей.

У грудні Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила звіт, згідно з яким ДТП є найпоширенішою причиною смерті людей віком 5-29 років.