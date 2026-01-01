«Роумінг як вдома» запрацював для українців, які подорожують до ЄС

Україна з 1 січня приєднується до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу, повідомили в Офісі віцепрем’єра з європейської і євроатлантичної інтеграції України.

«З 1 січня 2026 року Україна офіційно приєднується до зони Roam like at home. Це означає, що українці можуть дзвонити, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС за своїм домашнім тарифом без додаткових роумінгових платежів», – йдеться в повідомленні.

В офісі віцепрем’єра наголосили, що Україна стала першою країною поза межами ЄС і Європейської економічної зони, яка приєдналася до внутрішнього ринку роумінгу Євросоюзу: «це – не тимчасова пільга, а повноцінна інтеграція з єдиними правилами, захистом прав споживачів і новими можливостями для громадян і бізнесу».

У Міністерстві цифрової трансформації уточнили, що нове правило діє для тих, хто перебуває за кордоном тимчасово.

«Ви можете користуватися домашніми тарифами протягом 120 днів. Водночас для українців, які проживають у країнах ЄС, діють особливі умови. Домашні тарифи доступні безперервно – доки залишається чинною домовленість між українськими і європейськими операторами. Наразі цей термін – до березня 2027 року. Простими словами: щонайменше до березня 2027 року всі українці в ЄС можуть користуватися домашніми тарифами без жодних часових лімітів. Якщо домовленість між операторами продовжать – ці умови діятимуть і надалі», – йдеться в повідомленні.

Влітку 2025 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європейська комісія погодила надання Україні «роумінгового безвізу» з 1 січня 2026 року.

Згідно з домовленостями, такі ж правила діятимуть і для європейців в Україні.