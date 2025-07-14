Шмигаль: уряд підтримав взаємне відкриття сектора роумінгу з Євросоюзом

Європейська комісія погодила надання Україні «роумінгового безвізу», заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 14 липня.

Йдеться про приєднання України до політики Європейського Союзу Roam like at Home. Голова уряду повторив очікування, що це відбудеться з 1 січня 2026 року.

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«Сьогодні ж Уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу. Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу», – заявив Шмигаль.

Відтак в уряді очікують, що з 1 січня 2026 року українські громадяни зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат, а європейські абоненти — на тих же умовах в Україні.

У червні прем’єр-міністр повідомив, що Україна має «суттєвий прогрес» у секторальній інтеграції до Європейського Союзу. Зокрема, він вказав на поступ у приєднанні до політики блоку Roam Like at Home.