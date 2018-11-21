Футбол: Україна потрапила до другого кошика жеребкування відбору на Євро-2020

Збірна України з футболу потрапила до другого кошика жеребкування відбору на чемпіонат Європи 2020 року.

Згідно з інформацією на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), Україна точно не зіграє з Німеччиною, Ісландією, Боснією і Герцеговиною, Данією, Швецією, Росією, Австрією, Вельсом та Чехією, які також потрапили до другої кошика.

Натомість Україна може зустрітися з однією зі збірних у кошику Ліги націй УЄФА або в першому кошику. Мова йде про Швейцарію, Португалію, Нідерланди, Англію, Бельгію, Францію, Іспанію, Італію, Хорватію або Польщу.

У групах A, B, C, D, E буде по п’ять команд, у групах F, G, H, I, J – по шість.

Жеребкування відбудеться 2 грудня, а матчі відбору – упродовж 2019 року.

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