Україна і Гватемала домовилися про безвіз

Україна і Гватемала домовилися про безвізовий режим. Про підписання відповідної міжурядової угоди 25 липня повідомив президент України Володимир Зеленський, який зустрівся з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї під час його візиту до Києва.

«Переконаний, що це сприятиме лише розвитку бізнесових і соціальних зв’язків між нашими країнами, між нашими народами», – цитує Зеленського його пресслужба.

Крім того, він повідомив, що під час візиту започатковано торговельно-економічний діалог для реалізації низки проєктів. Зокрема, гватемальська сторона підтвердила зацікавленість у закупівлі української аграрної продукції і налагодженні промислових зв’язків.

«Я запросив Алехандро Джамматтеї взяти участь у саміті «Кримської платформи», який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі в цьому саміті», – сказав президент.

Як повідомила пресслужба Зеленського, президент Гватемали, зі свого боку, зауважив, що приїхав до Києва, щоб висловити «абсолютну підтримку» народові України, «який сміливо захищається від агресії» Росії.

Він закликав світову спільноту не мовчати в час, коли в Україні щодня гинуть люди, та об’єднати зусилля задля відновлення миру, верховенства права й демократії.

В Офісі президента зауважили, що це перший візит президента Гватемали до України за всю історію двосторонніх відносин, а також перший візит лідера країни Латинської Америки з 24 лютого 2022 року і за останні 12 років загалом.