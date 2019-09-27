Україна і Польща повинні «мати рівноправний діалог і взаємну повагу» – заступник голови МЗС Боднар

Україна готова співпрацювати з Польщею задля дослідження та висвітлення історії українсько-польських взаємин на основі «партнерських, дружніх відносин», наголошує заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Про це він сказав 27 вересня на відкритті міжнародної наукової конференції з нагоди 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною (УНР) та Польщею.

За словами представника МЗС, в історії відносин між Києвом і Варшавою є і позитивні, і трагічні сторінки, які потребують наукових досліджень та широкого обговорення.

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«Ми маємо порівнювати нашу історію із сьогоденням, робити певні висновки, щоб не повторювати трагічні її сторінки. Ми повинні мати рівноправний діалог і взаємну повагу, ми не повинні тиснути одне на одного різними фактами чи спробами реалізувати свої інтереси коштом іншого. Маємо виходити на вирішення окремих питань з довірою, яку треба вибудовувати, з відкритістю та готовністю іти назустріч одне до одного», – наголосив Боднар.

Організатори конференції – Польський Інститут у Києві, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин та Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв за підтримки МЗС України.

Під час візиту до Польщі 1 вересня цього року президента України Володимира Зеленського, він та його польський колега Анджей Дуда домовилися оновити й перезавантажити двосторонню робочу групу з вирішення історичних питань, що працюватиме під патронатом обох глав держав.